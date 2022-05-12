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Эксперт предсказал конец эпохи укрепления рубля
По словам специалиста, рубль может ослабеть на 15-20 рублей.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин рассказал, что в скором времени рубль начнет ослабевать. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что физические и юридические лица начали скупку валюты после начала спецоперации, из-за чего в стране ввели меры по ограничению капитала, а также Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% и ввел ограничения на продажу валюты и комиссию на ее покупку.

По словам специалиста, меры оказались действенными. Со второй декады марта курс рубля начал расти. Сыроваткин заявил, что причинами этого стал рост цен на энергоносители, а также рост ставок по банковским вкладам.

Эксперт отметил, что после стабилизации ситуации ключевую ставку снизили, комиссию за покупку валюты отменили. Также Ц. Б. предложил снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить ее для несырьевых, а также повысил нормативы обязательных резервов в валюте для банков с 2% до 4%. Кроме того, предложили и отменить обязательную продажу валютной выручки в валютах дружественных стран.

По мнению специалиста, рост рубля достиг «болезненных» уровней для российский экспортеров, поскольку он слишком высок с точки зрения наполнения бюджета. Сыроваткин предположил, что Банк России ослабит меры контроля.

Он заявил, что предложение валюты на Мосбирже сократится, а срок на нее вырастет. По словам специалиста, с учетом всех факторов рубль во второй половине года может ослабеть до 85-90 за доллар.