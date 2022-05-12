Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
17°
Птн, 13
14°
Сбт, 14
14°
ЦБ USD 68.84 1.46 12/05
ЦБ EUR 72.63 1.53 12/05
Нал. USD 0 / 10000 14:30
Нал. EUR 0 / 10000 14:30
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
2 353
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
4 061
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
9 139
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 772
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Двое рязанцев украли машину и сдали на металлолом
Мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали двух угонщиков автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 29-летний рязанец. Он рассказал, что у него пропал «ВАЗ-2110». Мужчина оставил машину в деревне Хирино из-за того, что автомобиль сломался. Когда он вернулся за транспортом, его не было на месте.

Полицейские предположили, что автомобиль либо отбуксировали, либо увезли на эвакуаторе. Опросив сотрудников фирм, предоставляющих подобные услуги, правоохранители узнали, что недавно с улицы деревни Хирино отбуксировали ВАЗ-2110. Оперативники узнали расположение бокса, куда машину отвезли.

Правоохранители организовали у гаража пункт скрытого наблюдения. Вскоре они увидели двоих мужчин, приехавших к боксу. Оперативники остановили людей. Выяснилось, что в гараж прибыли 18- и 20-летний рязанец. Старшего из них ранее судили за кражу.

В боксе полицейские нашли агрегаты с похищенной машины. Мужчин задержали.

Позже выяснилось, что автомобиль продали как металлолом. Украденное имущество нашли и изъяли.

На рязанцев завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Им грозит до пяти лет лишения свободы.