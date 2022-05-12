Двое рязанцев украли машину и сдали на металлолом

Мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали двух угонщиков автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 29-летний рязанец. Он рассказал, что у него пропал «ВАЗ-2110». Мужчина оставил машину в деревне Хирино из-за того, что автомобиль сломался. Когда он вернулся за транспортом, его не было на месте.

Полицейские предположили, что автомобиль либо отбуксировали, либо увезли на эвакуаторе. Опросив сотрудников фирм, предоставляющих подобные услуги, правоохранители узнали, что недавно с улицы деревни Хирино отбуксировали ВАЗ-2110. Оперативники узнали расположение бокса, куда машину отвезли.

Правоохранители организовали у гаража пункт скрытого наблюдения. Вскоре они увидели двоих мужчин, приехавших к боксу. Оперативники остановили людей. Выяснилось, что в гараж прибыли 18- и 20-летний рязанец. Старшего из них ранее судили за кражу.

В боксе полицейские нашли агрегаты с похищенной машины. Мужчин задержали.

Позже выяснилось, что автомобиль продали как металлолом. Украденное имущество нашли и изъяли.