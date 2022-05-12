А что в кино? «Флешбэк», «Маруся форева» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Флешбэк»

Американский боевик «Флешбэк» режиссера Мартина Кэмбелла с Лиамом Нисоном в главной роли создан по мотивам Джефа Гираертса «Синдром Альцгеймера» и одноимённого бельгийского фильма. Главный герой картины — Алекс Льюис, профессиональный киллер с репутацией. Однажды он отвергает заказ сильной мафиозной структуры и из-за этого сам оказывается под ударом. Совершённые им убийства расследуют двое агентов ФБР, а ещё интерес к нему проявляет одна бизнес-леди. Оценка на сайте IMDb — 5.6.

«Маруся форева»

Российская премьера — комедия «Маруся форева» режиссера Александра Галибина. Главный герой — молодой парень по прозвищу Индеец. Его привычная жизнь рушится, когда он узнает, что является отцом пятилетней девочки Маруси. Индеец не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими привычками и взять на себя заботу о маленьком ребенке, но со временем искренняя любовь дочери меняет новоявленного папу.

«Ботан и супербаба»

Еще одна российская премьера — фантастическая комедия «Ботан и супербаба». Молодой и стеснительный ученый из «Сколково» для встречи выпускников крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к её кибертелу лицо первой красавицы школы, чтобы выдать покорного робота за свою жену. Правда он не подозревает, что робот оказался спецразработкой для ведения боевых действий, которой только предстоит узнать, что такое доброта и человечность. Если удастся спастись от иностранных разведок, устроивших охоту за сверхсекретной разработкой. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 37%.

«Тайна амулета»

Еще одна фантастическая новинка — фильм режиссера Елены Бычковой «Тайна амулета». Древнее мифическое существо возвращает трех молодых людей в их детские образы, чтобы те обрели истинный путь к своим мечтам. В ответ они должны отыскать амулет, исполняющий желания, который неожиданно оказался в руках местного мэра. Осознав всю силу амулета, он жаждет покорить весь мир.

«Заклятье: Спуск к дьяволу»

Следующая новинка — ирландский фильм ужасов «Заклятье: Спуск к дьяволу». Дочь главной героини Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре Кира обнаруживает, что дом контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души близких. Оценка на Кинопоиске и на сайте IMDb — 5.3, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 31%.

«Выйти из группы»

Триллер «Выйти из группы» режиссера Марии Тумовой затрагивает тему опасных групп в социальных сетях, вовлекающих подросток в преступления. Молодой парень, пытаясь, найти себя в этом мире, набредает на некую группу в социальной сети, набирающей ребят в таинственное братство. Пройдя через серию испытаний, подростки должны доказать, что они особенные. Очередным заданием является реальное убийство. Одумавшись, герой должен спастись от вчерашних «друзей» и разоблачить настоящих преступников.

«Нелегал»

Фильм «Нелегал» режиссера и сценариста Дмитрия Давыдова рассказывает о молодом мигранте из Бишкека, который приезжает в Якутск. Никто не знает цели его путешествия, кроме него самого. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих. Он будет задержан, получит чёрную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому.

«Этому быть»

Французская комедия «Этому быть» рассказывает о двух людях, которые, несмотря на полную противоположность друг другу, отправляются вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой — вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж сильно отличаются друг от друга. Оценка на сайте IMDb — 7.1.

«Сияющая звезда»