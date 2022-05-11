Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий проведет публичный отчет
Мероприятие состоится в четверг, 12 мая, в 16:00 в «Точке кипения».
Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий проведет публичный отчет. Информация появилась на
Мероприятие состоится в четверг, 12 мая, в 16:00 в «Точке кипения».
Евгений Беленецкий, а также главы подведомственных министерств отчитаются о работе за 2021 год. Итоги подведут министры строительного комплекса региона, ТЭК и ЖКХ, главного управления архитектуры и градостроительства и региональной энергетической комиссии.
Отмечается, что у пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будет возможность задать вопросы. Трансляции пройдут в официальных группах Рязанской области.