Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий проведет публичный отчет

Мероприятие состоится в четверг, 12 мая, в 16:00 в «Точке кипения».

Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий проведет публичный отчет. Информация появилась на сайте регионального правительства.

Мероприятие состоится в четверг, 12 мая, в 16:00 в «Точке кипения».

Евгений Беленецкий, а также главы подведомственных министерств отчитаются о работе за 2021 год. Итоги подведут министры строительного комплекса региона, ТЭК и ЖКХ, главного управления архитектуры и градостроительства и региональной энергетической комиссии.

Отмечается, что у пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будет возможность задать вопросы. Трансляции пройдут в официальных группах Рязанской области.