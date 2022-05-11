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Выборы губернатора в Рязанской области пройдут в сентябре
Ранее Николай Любимов заявил, что не планирует выдвигаться на следующий срок. Врио губернатора Рязанской области назначили главу Росстата Павла Малкова.

Выборы губернатора в Рязанской области пройдут в сентябре. Об этом РИА Новости рассказали в ЦИК России.

Выборы в пяти регионах, чьи губернаторы объявили об отставке, пройдут по плану в сентябре в единый день голосования. Это Рязанская, Томская, Кировская, Саратовская области, а также республика Марий Эл.

Ранее региональный парламент утвердил, что губернаторы Рязанской области могут переизбираться неограниченное количество раз. Николай Любимов заявил, что не планирует выдвигаться на следующий срок. Основным кандидатом на пост губернатора Рязанской области стал глава Росстата Павел Малков. Путин подписал указ о назначении его врио региона.