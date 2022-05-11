Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
11°
Птн, 13
15°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 14:03
Нал. EUR 0 / 10000 14:03
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
1 703
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 400
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 538
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 102
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В США назвали «патовой» ситуацию на Украине
По словам шефа военной разведки США Скотта Беррье, ситуация затянется, если Россия не решится на мобилизацию дополнительных сил.

Ситуацию в зоне боев на Украине назвали «патовой». Об этом во вторник, 10 мая, заявил шеф военной разведки США Скотт Беррье, передали РИА Новости.

Он отметил, что во время спецоперации нет победителей — ни среди русских, ни среди украинцев.

«Я бы охарактеризовал ее как-то, что русские не побеждают и украинцы не побеждают, и мы отчасти в состоянии пата», — сказал он.

Беррье считает, что разрешить ситуация и выйти из пата можно только в случае, если Россия решится на мобилизацию дополнительных сил.