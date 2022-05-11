В США назвали «патовой» ситуацию на Украине

По словам шефа военной разведки США Скотта Беррье, ситуация затянется, если Россия не решится на мобилизацию дополнительных сил.

Ситуацию в зоне боев на Украине назвали «патовой». Об этом во вторник, 10 мая, заявил шеф военной разведки США Скотт Беррье, передали РИА Новости.

Он отметил, что во время спецоперации нет победителей — ни среди русских, ни среди украинцев.

«Я бы охарактеризовал ее как-то, что русские не побеждают и украинцы не побеждают, и мы отчасти в состоянии пата», — сказал он.

Беррье считает, что разрешить ситуация и выйти из пата можно только в случае, если Россия решится на мобилизацию дополнительных сил.