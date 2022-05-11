В Скопине два соседа выращивали коноплю и хранили у себя дома наркотики с оружием

Против мужчин возбудили уголовные дела.

В Скопине два соседа выращивали коноплю и хранили у себя дома наркотики с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В доме у 44-летнего жителя Скопина оперативники при силовом сопровождении сотрудников отряда спецназначения «Гром» нашли 25 растений сортовой конопли, а также около двух килограмм семян каннабиса. Мужчина планировал посадить их в открытый грунт и вырастить плантацию конопли.

Кроме этого в шкафу у скопинца обнаружили ручную гранату РГО.

Также выяснилось, что проживавший по соседству 35-летний знакомый мужчины хранил у себя дома марихауну. У него дома нашли 83 грамма готового наркотика и части растения массой 270 граммов.

Против 44-летнего скопинца возбудили уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»). Против его 35-летнего знакомого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере»).