В Сараевском районе в праздники задержали трех пьяных водителей

На мужчин составили административные протоколы.

В Сараевском районе в праздники задержали трех пьяных водителей. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В селе Большие Можары 7 мая полицейские остановили 32-летнего мотоциклиста на «ИЖе». Проверка показала у мужчины 0,457 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Его отстранили от управления мотоциклом. Выяснилось, что мужчина уже привлекался за еду в пьяном виде и у него не было водительских «прав». На него составили административный протокол по статье 264.1 КоАП. Ему грози до двух лет тюрьмы.

8 мая сотрудники полиции остановили 36-летнего жителя Сараев на «ВАЗ-21440». Предположительно мужчина был пьян, но проходить медосвидетельствование отказался. На него составили протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения»).

Также 8 мая полицейские остановили 33-летнего водителя мопеда. Проверка показала у мужчины 0,584 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения»). Ему грозит лишение «прав».