В Сапожке женщину задержали за кражу шуруповерта и зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

На нее завели уголовное дело.

В Сапожке женщину задержали за кражу шуруповерта и зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 46-летний посельчанин. Он рассказал о пропаже имущества из дома. Он отметил, что окна были целы, он открыл дверь своим ключом. Следов взлома не было видно.

Полицейские узнали, что мужчина нередко уезжает на несколько дней по рабочим делам. Кража совершена во время подобного отъезда. На время он попросил знакомую присмотреть за домом — у нее был свой ключ.

Полицейские нашли эту женщину. Они выяснили, что она украла имущество. Женщину задержали.

По предварительным данным, она недавно начала злоупотреблять алкоголем. Ей потребовались деньги. В пьяном состоянии она решила обокрасть дом, за которым ее попросили присмотреть. Имущество она продала случайному знакомому.

На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.