В Рязанской области за взятки осудили бывшего сотрудника колонии

Он получил от четырех осужденных более 200 тысяч рублей.

В Рязанской области осудили бывшего сотрудника колонии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Следствие и суд установили, что бывший работник ИК № 6 УФСИН России по Рязанской области через посредника получил от четырех осужденных более 200 тысяч рублей. За это он должен был заняться общим покровительством и попустительством при контроле за отбытием наказания.

Уголовное дело сопровождали сотрудники УФСБ России по Рязанской области и отдела собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области.

Бывшего работника колонии осудили на три года условного срока. Помимо этого, его на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор вступил в силу.