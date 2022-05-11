В Рязанской области за неделю клещи покусали 28 детей

Статистику привело региональное управление Роспотребнадзора.

В Рязанской области за неделю клещи покусали 61 человека, в том числе 28 детей. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Скопинском, Касимовском и Пронском районах. Вероятными местами нападения клещей назвали лесные массивы, лесопарковые зоны, дачные участки, кладбища.

По последним данные, в текущем году на территории региона инфекционных заболеваний, которые передались клещами, не зарегистрировано.