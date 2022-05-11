В Рязани рецидивиста задержали за кражу мотоцикла около больницы

Решается вопрос о возбуждении дела.

В Рязани рецидивиста задержали за кражу мотоцикла около больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился врач одного из медучреждений. Он рассказал, что у него пропал мотоцикл. Мужчина приехал на нем на работу, припарковал его у ворот больницы. Через некоторое время он заметил пропажу транспортного средства.

Полицейские предположили, что мотоцикл укатили или увезли на автомобиле. Это связано с тем, что транспорт нельзя было завести без специального ключа зажигания.

Во время опроса местных жителей и сотрудников больницы, полицейские узнали, что несколько людей видели мужчину, катившего мотоцикл от ворот. Оперативники получили примерное время кражи и приметы преступника.

Полицейские узнали, что часом ранее мужчина с похожими приметами приходил в больницу. Он указал персональные данные, когда обращался за справкой.

Правоохранители выяснили, что к краже может быть причастен 41-летний рязанец, живущий недалеко от больницы. Они нашли мужчину. Около его дома находился похищенный мотоцикл. Преступника задержали. Похищенное изъяли.

Рязанца ранее судили за причинение тяжкого вреда здоровью.

Решается вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).