В Рязани подвели итоги спортивно-патриотической акции «Подтянись за Победу — 2022»

За два часа до мероприятия около 250 рязанцев и гостей города в общей сумме выполнили 2 520 подтягиваний. Тем самым они добавили результат в общую копилку первого онлайн-этапа, в котором приняли участие более 600 человек.

В Рязани состоялась спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу — 2022». Она прошла 9 мая, в день празднования 77 лет со дня Великой Победы.

Акцию организовала федерация воздушно-силовой атлетики Рязанской области при поддержке регионального минспорта и министерства образования.

За два часа до мероприятия около 250 рязанцев и гостей города в общей сумме выполнили 2 520 подтягиваний. Тем самым они добавили результат в общую копилку первого онлайн-этапа, в котором приняли участие более 600 человек.

Организатор мероприятия Дмитрий Анохин отметил, что задача акции была — собрать 7 700 подтягиваний. И эту задачу рязанский регион выполнил.

По итогам акции определились лучшие в 20 возрастных категориях, в категории «Абсолют» и в командных зачетах:

Категория «Абсолют» у мужчин

1 место Зимин Григорий 42 раза

2 место Лебедев Антон 34 раза

3 место Антонов Дмитрий 30 раз

Категория «Абсолют» у девушек

1 место Амелькина Виктория 32 раза

2 место Кравченко Наталья 22 раза

3 место Виноградова Диана 21 раза

Командные зачеты:

«Лучший ВУЗ» — РГВВКДУ 94 раза

«Лучшая спортшкола» — СШОР «Юность» 70 раз

«Лучшая школа» — ГОУ СОШ № 15 33 раза

«Лучший СУЗ» — «Рязанский колледж электроники» 64 раза, на втором месте Железнодорожный колледж, команде не хватило 5 упражнений до победы (60 раз)

«Лучшее коммерческое учреждение» — «Рельеф центр»

Зачеты по возрастным категориям:

Номинация 6-8 лет (м) — Метисоф Тимофей 14 раз

Номинация 6-8 лет (д) — Амелькина Виктория 32 раза

Номинация 9-10 лет (м) — Антоненко Илья 20 раз

Номинация 9-10 лет (д) — Митина Агния 8 раз

Номинация 11-12 лет (м) — Куреев Александр 20 раз

Номинация 11-12 лет (д) — Виноградова Диана 21 раз

Номинация 13-15 (м) Андрющенко Матвей 26 раз⠀

Номинация 13-15 (д) Манжола Полина 18 раз

Номинация 16-17 (м) — Шерозия Матвей 26 раз

Номинация 16-17 (м) — Севостьянова Ольга 8 раз

Номинация 18-24 (м) Антонов Дмитрий 30 раз

Номинация 18-24 (м) Варламова Валентина 14 раз

Номинация 25-29 (м) Антон Лебедев 26 раз

Номинация 30-34 (м) Алёшин Семён 25 раз ⠀

Номинация 30-34 (ж) Виноградова Екатерина 4 раза

Номинация 35-39 (м) Зимин Григорий 42 раза

Номинация 35-39 (д) Кравченко Наталья 22 раза

Номинация 40-44 (м) Калинов Геннадий 26 раз

Номинация 45-49 (м) Синяков Роман 16 раз

Номинация 50-54 (м) Соломин Андрей 14 раз

Номинация 55-59 (ж) Буковская Нина

Номинация 60-64 (м) — Котунов Сергей 25 раз

Федерация воздушно-силовой атлетики Рязанской области благодарит всех участников, спортивные и общеобразовательные школы, СУЗы, ВУЗы, государственные учреждения, откликнувшиеся на приглашение принять участие в акции.