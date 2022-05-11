В Рязани состоялась спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу — 2022». Она прошла 9 мая, в день празднования 77 лет со дня Великой Победы.
Акцию организовала федерация воздушно-силовой атлетики Рязанской области при поддержке регионального минспорта и министерства образования.
За два часа до мероприятия около 250 рязанцев и гостей города в общей сумме выполнили 2 520 подтягиваний. Тем самым они добавили результат в общую копилку первого онлайн-этапа, в котором приняли участие более 600 человек.
Организатор мероприятия Дмитрий Анохин отметил, что задача акции была — собрать 7 700 подтягиваний. И эту задачу рязанский регион выполнил.
По итогам акции определились лучшие в 20 возрастных категориях, в категории «Абсолют» и в командных зачетах:
Категория «Абсолют» у мужчин
1 место Зимин Григорий 42 раза
2 место Лебедев Антон 34 раза
3 место Антонов Дмитрий 30 раз
Категория «Абсолют» у девушек
1 место Амелькина Виктория 32 раза
2 место Кравченко Наталья 22 раза
3 место Виноградова Диана 21 раза
Командные зачеты:
«Лучший ВУЗ» — РГВВКДУ 94 раза
«Лучшая спортшкола» — СШОР «Юность» 70 раз
«Лучшая школа» — ГОУ СОШ № 15 33 раза
«Лучший СУЗ» — «Рязанский колледж электроники» 64 раза, на втором месте Железнодорожный колледж, команде не хватило 5 упражнений до победы (60 раз)
«Лучшее коммерческое учреждение» — «Рельеф центр»
Зачеты по возрастным категориям:
Номинация 6-8 лет (м) — Метисоф Тимофей 14 раз
Номинация 6-8 лет (д) — Амелькина Виктория 32 раза
Номинация 9-10 лет (м) — Антоненко Илья 20 раз
Номинация 9-10 лет (д) — Митина Агния 8 раз
Номинация 11-12 лет (м) — Куреев Александр 20 раз
Номинация 11-12 лет (д) — Виноградова Диана 21 раз
Номинация 13-15 (м) Андрющенко Матвей 26 раз⠀
Номинация 13-15 (д) Манжола Полина 18 раз
Номинация 16-17 (м) — Шерозия Матвей 26 раз
Номинация 16-17 (м) — Севостьянова Ольга 8 раз
Номинация 18-24 (м) Антонов Дмитрий 30 раз
Номинация 18-24 (м) Варламова Валентина 14 раз
Номинация 25-29 (м) Антон Лебедев 26 раз
Номинация 30-34 (м) Алёшин Семён 25 раз ⠀
Номинация 30-34 (ж) Виноградова Екатерина 4 раза
Номинация 35-39 (м) Зимин Григорий 42 раза
Номинация 35-39 (д) Кравченко Наталья 22 раза
Номинация 40-44 (м) Калинов Геннадий 26 раз
Номинация 45-49 (м) Синяков Роман 16 раз
Номинация 50-54 (м) Соломин Андрей 14 раз
Номинация 55-59 (ж) Буковская Нина
Номинация 60-64 (м) — Котунов Сергей 25 раз
Федерация воздушно-силовой атлетики Рязанской области благодарит всех участников, спортивные и общеобразовательные школы, СУЗы, ВУЗы, государственные учреждения, откликнувшиеся на приглашение принять участие в акции.