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В России начали выплачивать ежемесячные пособия на детей от восьми до 17 лет
Средний размер помощи составляет от шести до 12 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты будут начислять на карты родителей, которые ранее подали заявление.

В России стартовали выплаты для малоимущих семей с детьми от восьми до 17 лет. Об этом в среду, 11 мая, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова передали РИА Новости.

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от восьми до 17 лет для семей с невысокими доходами. Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей», — сообщил председатель правительства.

Уточняется, что средний размер помощи составляет от шести до 12 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты будут начислять на карты родителей, которые ранее подали заявление. Сделать это можно было через портал госуслуг, МФЦ, Пенсионный фонд или с помощью «Почты России».

Ранее президент Владимир Путин поручил организовать новые выплаты для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 17 лет. Прием заявок стартовал досрочно. Их можно было заполнить на портале госуслуг до 1 мая.