В Нижегородской области водитель сбил четверых детей около школы

Там 19-летний водитель на Lada Priora пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент по пешеходному переходу шли дети.

В Нижегородской области водитель сбил четверых детей около школы. Об этом в среду, 11 мая, сообщил telegram-канал 112.

Инцидент случился в городе Выкса. Там 19-летний водитель на Lada Priora пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент по пешеходному переходу шли дети.

Он сбил четверых школьников. Троих из них госпитализировали — 14-летнюю и девятилетнюю девочек и восьмилетнего мальчика. У них множественные ссадины и ушибы.