В Москве во время драки погиб мужчина
Инцидент произошел около ресторана «Бакинский домик».
В Москве во время драки погиб мужчина. Об этом сообщили в
Инцидент произошел около ресторана «Бакинский домик». В Москве во время драки двух компаний погиб один человек
По данным источника, в заведении отдыхали три человека и девушка. К ней начали «клеиться» другие мужчины. В итоге произошла драка. Один из приятелей девушки ударил ножом соперников.
Ранеными оказались трое. Один из них умер в больнице.
Ранившего мужчину задержали.