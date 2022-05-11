В Москве во время драки погиб мужчина

Инцидент произошел около ресторана «Бакинский домик».

В Москве во время драки погиб мужчина. Об этом сообщили в telegram-канале SHOT .

Инцидент произошел около ресторана «Бакинский домик». В Москве во время драки двух компаний погиб один человек

По данным источника, в заведении отдыхали три человека и девушка. К ней начали «клеиться» другие мужчины. В итоге произошла драка. Один из приятелей девушки ударил ножом соперников.

Ранеными оказались трое. Один из них умер в больнице.

Ранившего мужчину задержали.