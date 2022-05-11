В Хабаровском крае отчим изнасиловал и убил падчерицу и покончил с собой

Также мужчина ударил ножом мать девочки. Ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

В Хабаровском крае отчим изнасиловал и убил падчерицу и покончил с собой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел во вторник, 10 мая, в поселке Ванино. Мать 15-детней девочки вернулась домой с двухлетним сыном и увидела, что ее 41-летний муж насилует ее дочь. В ходе конфликта мужчина ударил женщину несколько раз ножом в грудь. Ее вместе с ребенком госпитализировали. Под удар также попала падчерица мужчины: девочка получила два ножевых ранения в область сердца и умерла.

После случившегося мужчина совершил суицид.