В Госдуме планируют предоставить ФСБ доступ к заказам такси

Информация о том, что законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, появилась в среду, 11 мая.

Государственная дума рассмотрит законопроект, по которому службы заказа такси будут обязаны предоставлять доступ к базам данных ФСБ. Об этом сообщило РИА Новости .

Информация о том, что законопроект внесен в Госдуму, появилась в среду, 11 мая.

Согласно документу, службам нужно предоставлять органам ФСБ удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для хранения, обработки, получения и передачи заказов.

Помимо этого, закон будет регулировать взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств, а также их число на дорогах некоторых городов. Также предполагается оснащать машины прибором контроля за вниманием и усталостью водителей.

Ранее с подобной инициативой выступил минтранс.