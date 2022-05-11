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В Чучковском районе из-за пожара семья пенсионеров осталась без жилья
Возгорание случилось в селе Кистенево в понедельник, 9 мая.

В Чучковском районе из-за пожара семья пенсионеров осталась без жилья. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Возгорание случилось в селе Кистенево в понедельник, 9 мая. На дым, шедший из пристройки, обратила внимание девочка — она проходила мимо. Она зашла в дом и предупредила хозяев.

По словам соседей, жильцы начали собирать вещи. Однако практически ничего, кроме телевизора, погорельцам спасти не удалось.

По информации Чучковской ПСЧ № 47, сигнал поступил в дежурную часть в 13:51. На место выехали три экипажа. Когда спасатели прибыли, горела половина жилья. Отмечается, что местные жители пытались тушить огонь своими силами — из-за этого они поздно позвонили пожарным. Им удалось спасти только стены здания.

По предварительной версии, пожар начался из-под крыши. Причины устанавливаются.

Помимо этого, в районную газету написала внучка пенсионеров. Она попросила о помощи.