В четверг в Рязанской области ожидается дождь и до +20 градусов

Прогноз погоды на 12 мая появился на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области в четверг, 12 мая, потеплеет до +20 градусов. Прогноз появился на сайте регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, в области местами ожидается кратковременный дождь. Планируется северо-западный ветер, с переходом на юго-западный 5-10 м/c. Местами возможны порывы 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +3, +8 градусов. Местами при прояснениях до 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +15, +20 градусов.