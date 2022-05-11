Украина запросила обмен раненных с «Азовстали» на российских военнопленных

Об этом завила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Украина запросила обмен раненных с «Азовстали» на российских военнопленных. Об этом пишет РИА Новости .

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что Киев обратился к российской стороне с предложением обмена пленных. Тяжелораненых украинских военных с «Азовстали» предлагают вывезти по гуманитарному коридору, а взамен отдать российских военнопленных по стандартным правилам обмена.

Верещук уточнила, что переговоры по теме обмена еще продолжаются и стороны не достигли договоренности.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска и подразделения ДНР освободили Мариуполь. На заводе «Азовсталь» по всему периметру заблокировали до двух тысяч боевиков.