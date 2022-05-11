Щеголев попросил поддержать семьи рязанских десантников, участвующих в спецоперации

Об этом чиновник заявил в среду, 11 мая, на презентации нового врио губернатора.

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев попросил поддержать семьи рязанских десантников, участвующих в военной спецоперации на Украине. Об этом чиновник заявил в среду, 11 мая, на презентации нового врио губернатора.

«У нас Рязань — это столица ВДВ. И все знают, как ребята сейчас бьются… У меня особое пожелание окружить насколько это возможно теплом, заботой и поддержкой семей ребят. Им это нужно, это нужно нам всем», — заявил Щеголев.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля.