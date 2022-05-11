Рязанский радиотехнический университет отметил 70-летие вуза

К фестивалю фестивалю присоединились жители города и выпускники РГРТУ разных лет.

Рязанский радиотехнический университет отметил 70-летие вуза. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Празднование состоялось 7 мая. К фестивалю присоединились жители города и выпускники РГРТУ разных лет.

С приветственным словом выступил ректор университет Михаил Чиркин. После этого все желающие возложили цветы к памятнику изобретателю радио Александру Попову.

В течение дня на территории университета работали интерактивные площадки творческих объединений РГРТУ, Звездные отряды провели капустник, посвященный 50-летию Звездных походов, а КИИ организовал марафон интеллектуальных игр. На главной сцене фестиваля прошел праздничный концерт.

Кроме того, в рамках празднования также состоялось торжественное заседание ученого совета, вручение наград сотрудникам вуза от рязанской облдумы, зарядка с коллективом эстетической гимнастики и футбольный матч между студентами и выпускниками РГРТУ.