Рязанцы пожаловались на плачевное состояние парка в Песочне после установки фонарей

Парк начала благоустраивать в прошлом году. Весной в парке установили освещение, но после окончания работ территорию не убрали.

Рязанцы пожаловались на плачевное состояние парка в Песочне после установки фонарей. Сообщение появилось в соцсетях в среду, 11 мая.

Автор поста рассказал, что парк начала благоустраивать в прошлом году: до зимы успели положить асфальт и сделать красивые дорожки. Весной в парке установили освещение, но после окончания работ территорию не убрали.

«Пройти с коляской (да и просто погулять) невозможно, везде грязь и остатки от строительных материалов, частично снят асфальт. Неужели нельзя сделать по-человечески…куда смотрит администрация города или службы, отвечающие за эти работы?» — отметили местные жители.