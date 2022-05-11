Россиянам напомнили о следующих длинных выходных в июне

Они будут связаны с празднованием Дня России.

Согласно производственному календарю, из-за майских праздников россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные наступят в июне. Они будут связаны с празднованием Дня России 12 июня.

Праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходные продляться три дня — с 11 по 13 июня. Следующая за ними рабочая неделя будет сокращенной и продлится четыре дня вместо пяти.

В ноябре 2022 года россиян ожидают еще одни длинные выходные. В связи с Днем народного единства они продлятся с 4 по 6 ноября.