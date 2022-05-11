Россия продолжает вести переговоры с Украиной
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва продолжает контакты с Киевом.
Россия продолжает контакты по переговорному процессу с Украиной. Об этом в среду, 11 мая,
«Контакты осуществляются», — сказала Захарова.
Ранее в МИД России заявили, что переговоры с Украиной находятся в стадии Стагнации. В ведомстве отметили, что такое решение украинской стороны подтверждает важность проводимой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.