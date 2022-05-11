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Пресс-секретарь экс-губернатора Рязанской области Денис Арапов покидает пост
Об этом он написал в своем telegram-канале.

Пресс-секретарь бывшего губернатора Денис Арапов покидает пост. Об этом в среду, 11 мая, он написал в своем telegram-канале.

Он отметил, что за пять лет работы вся команда работала на благо Рязанской области и поблагодарил бывшего губернатора Николая Любимова за «мудрость и титаническую выдержку».

«Уважаемые коллеги и друзья! Позади почти пять лет совместной работы, работы с настоящими профессионалами, яркими, одаренными людьми. Всё это время наша команда работала для того, чтобы у рязанцев было больше поводов гордиться. Мы искренне проповедовали то, что делали и качественно делали то, что проповедовали! Мы стояли на посту и не сдали позиции. Сегодня Рязанская область активно развивающийся регион, комфортный для жизни, притягательный для инвесторов и туристов. Спасибо моему самому лучшему руководителю, Николаю Викторовичу Любимову за мудрость, титаническую выдержку, знания, за человечность и остроумие. Спасибо всем коллегам за эффективную работу и понимание. Отдельная благодарность всему журналистскому сообществу за поддержку и уникальный опыт», — написал Арапов.

Он также добавил, что на новом месте и в новой должности «сможет быть не менее полезным».