Полиция заинтересовалась водителем, не пропустившим скорую в Рязани

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель кроссовера не пропустил скорую. Медики ехали на вызов к ребенку, которых стал участником ДТП.

Полиция начала проверку после информации о водителе кроссовера, который не пропустил скорую. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«По данному факту сотрудники полиции проведут тщательную проверку, по результатам которой примут законное и обоснованное решение», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель кроссовера не пропустил скорую. Медики ехали на вызов к ребенку, которых стал участником ДТП.