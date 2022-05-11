Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в центре Рязани

Вечером 9 мая на Первомайском проспекте Lada Vesta наехала на 58-летнего рязанца. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельной аварии в центре Рязани.

ДТП произошло в понедельник, 9 мая, в 22:02. На Первомайском проспекте около дома № 29 43-летний местный житель на Lada Vesta наехал на 58-летнего рязанца. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход умер на месте аварии.

Ранее в соцсетях опубликовали кадры момента перед смертельным ДТП и видео самой аварии.