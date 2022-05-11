Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
11°
Птн, 13
15°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 14:00
Нал. EUR 0 / 10000 14:00
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
1 701
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 397
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 536
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в центре Рязани
Вечером 9 мая на Первомайском проспекте Lada Vesta наехала на 58-летнего рязанца. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельной аварии в центре Рязани.

ДТП произошло в понедельник, 9 мая, в 22:02. На Первомайском проспекте около дома № 29 43-летний местный житель на Lada Vesta наехал на 58-летнего рязанца. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход умер на месте аварии.

Ранее в соцсетях опубликовали кадры момента перед смертельным ДТП и видео самой аварии.