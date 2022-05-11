Новым главой Росстата стал Сергей Галкин
Ранее ведомство возглавлял нынешний врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
Новым руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстата) назначен Сергей Галкин. Об этом сообщило
Распоряжение о назначении подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее Галкин работал в министерстве экономического развития. C 2018 года он был заместителем главы ведомства. Он курировал вопросы региональной политики и регионального развития.
Напомним, бывший глава Росстата Павел Малков стал временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Указ во вторник, 10 мая, подписал Владимир Путин.