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Новым главой Росстата стал Сергей Галкин
Ранее ведомство возглавлял нынешний врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Новым руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстата) назначен Сергей Галкин. Об этом сообщило РИА Новости.

Распоряжение о назначении подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее Галкин работал в министерстве экономического развития. C 2018 года он был заместителем главы ведомства. Он курировал вопросы региональной политики и регионального развития.

Напомним, бывший глава Росстата Павел Малков стал временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Указ во вторник, 10 мая, подписал Владимир Путин.