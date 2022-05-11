МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
Ранее на Аскерова завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. Бывший участник телевизионной игры опубликовал в соцсети ложную информацию про маршала Советского Союза Георгия Жукова.
МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Информация следует из базы данных ведомства,
Ранее на Аскерова завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. Бывший участник телевизионной игры опубликовал в соцсети ложную информацию про маршала Советского Союза Георгия Жукова.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.
Кадр из YouTube