МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Ранее на Аскерова завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. Бывший участник телевизионной игры опубликовал в соцсети ложную информацию про маршала Советского Союза Георгия Жукова.

МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Информация следует из базы данных ведомства, передали РИА Новости.

Ранее на Аскерова завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. Бывший участник телевизионной игры опубликовал в соцсети ложную информацию про маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

Кадр из YouTube