Количество погибших при обстреле белгородского села увеличилось до двух
Погибли 14-летний мальчик и 19-летний юноша, пишет telegram-канал Baza.
Количество погибших при обстреле белгородского села увеличилось до двух. Об этом пишет telegram-канал Baza.
По данным издания, погибли 14-летний мальчик и 19-летний юноша. В больницу госпитализировали четырех человек. Среди них — 17-летний подросток с ранением бедра.
Белгородское село Солохи обстреляли со стороны Украины в среду, 11 мая. Губернатор региона сообщил, что в результате обстрела один местный житель умер в машине скорой помощи.
Фото telegram-канал «Белгород № 1»