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Количество погибших при обстреле белгородского села увеличилось до двух
Погибли 14-летний мальчик и 19-летний юноша, пишет telegram-канал Baza.

Количество погибших при обстреле белгородского села увеличилось до двух. Об этом пишет telegram-канал Baza.

По данным издания, погибли 14-летний мальчик и 19-летний юноша. В больницу госпитализировали четырех человек. Среди них — 17-летний подросток с ранением бедра.

Белгородское село Солохи обстреляли со стороны Украины в среду, 11 мая. Губернатор региона сообщил, что в результате обстрела один местный житель умер в машине скорой помощи.

Фото telegram-канал «Белгород № 1»