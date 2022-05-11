Количество погибших при обстреле белгородского села увеличилось до двух

Погибли 14-летний мальчик и 19-летний юноша, пишет telegram-канал Baza.

Количество погибших при обстреле белгородского села увеличилось до двух. Об этом пишет telegram-канал Baza.

По данным издания, погибли 14-летний мальчик и 19-летний юноша. В больницу госпитализировали четырех человек. Среди них — 17-летний подросток с ранением бедра.

Белгородское село Солохи обстреляли со стороны Украины в среду, 11 мая. Губернатор региона сообщил, что в результате обстрела один местный житель умер в машине скорой помощи.

Фото telegram-канал «Белгород № 1»