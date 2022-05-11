«Известия»: McDonald’s может заработать в России под другим брендом
Сообщается, что окончательное решение еще не принято, но компания намерена спасти уже вложенные в стране средства, которые пошли на развитие сети ресторанов.
Американская сеть ресторанов «Макдоналдс» может заработать в России под другим брендом. Об этом в среду, 11 мая,
Сообщается, что окончательное решение еще не принято, но компания намерена спасти уже вложенные в стране средства, которые пошли на развитие сети ресторанов.
Как отметил президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. работа даже под новым брендом будет приносить прибыль, а франчайзинг-партнеры компании смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании.
Ранее сообщалось, что рестораны «Макдоналдс» в Рязани возобновят работу как волонтерский центр.