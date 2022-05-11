Автобусы «Рязань-Коростово» возобновят движение через Шумашь

Изменения вступят в силу с четверга, 12 мая.

Автобусы «Рязань-Коростово» возобновят движение через Шумашь. Об этом сообщается в группе Заокского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте».

Транспорт снова будет ехать через Шумашь с четверга, 12 мая.

Автобусы из Рязани будут отправляться в 7:20, 8:30, 11:00, 13:15, 15:00, 17:00, 18:30, 20:00. Из Коростова транспорт будет отъезжать в 6:05, 7:50, 9:00, 11:40, 14:00, 15:40, 17:40, 19:10, 20:30.