5 лет губернаторства Любимова глазами фотографов РЗН. Инфо

Редакция РЗН. Инфо подводит итоги губернаторства Любимова подборкой фотографий собственных корреспондентов. В нее не вошли кадры с тривиальных заседаний и рабочих групп.

Во вторник, 10 мая, уже бывший губернатор Николай Любимов написал на своей странице «Вконтакте» о том, что не будет избираться на новый срок. Ни слова об отставке в посте не говорилось. Однако спустя пару часов появилась информация о том, что врио главы региона назначили Павела Малкова. В указе президента Владимира Путина говорилось, что Любимов написал заявление об уходе по собственному желанию.

Редакция РЗН. Инфо подводит итоги губернаторства Любимова подборкой фотографий собственных корреспондентов. В нее не вошли кадры с тривиальных заседаний и рабочих групп.