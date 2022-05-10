Видеохостинг Rutube подвергся хакерской атаке

Сервис недоступен с утра понедельника, 9 мая.

Видеохостинг Rutube подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в telegram-канале сервиса.

Сообщения о проблемах на сайте появились утром в понедельник, 9 мая. Спустя сутки видеохостинг все еще не доступен для пользователей. Администрация сайта сообщила, что специалисты работают над устранением ошибок.

Позже в сети появилась информация, что сайт потерял исходный код, а сервис не подлежит восстановлению.

В Rutube опровергли информацию.

«Исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — говорится в сообщении.