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Видеохостинг Rutube подвергся хакерской атаке
Сервис недоступен с утра понедельника, 9 мая.

Видеохостинг Rutube подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в telegram-канале сервиса.

Сообщения о проблемах на сайте появились утром в понедельник, 9 мая. Спустя сутки видеохостинг все еще не доступен для пользователей. Администрация сайта сообщила, что специалисты работают над устранением ошибок.

Позже в сети появилась информация, что сайт потерял исходный код, а сервис не подлежит восстановлению.

В Rutube опровергли информацию.

«Исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — говорится в сообщении.