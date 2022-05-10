В Тамбове женщина погибла после падения на нее ветки из-за сильного ветра

Инцидент произошел в понедельник, 9 мая, во время праздничного мероприятия.

В Тамбове женщина погибла после падения на нее ветки из-за сильного ветра. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в понедельник, 9 мая, в Ахлебиновской роще во время праздничного мероприятия.

Две женщины сидели на лавочке в парке. Из-за сильного ветра на них упала ветка. Пострадавших доставили в больницу, где одна из них умерла.

Прокуратура Тамбовской области проводит проверку.