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В Рыбном скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Анищенко
Прощание с ветераном пройдет 11 мая в 12:30 около его дома по адресу: улица Прогресса-2, дом № 3.

В понедельник, 9 мая, в Рыбном скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Федорович Анищенко. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил местный депутат Артем Горбачев.

«Ушла легенда, целая эпоха… 9 мая 2022 года… И в оккупации был, и до Берлина дошел, и праправнучку на руках подержал. Спасибо Иван Федорович. Мы будем помнить вечно!» — написал на странице Горбачев.

Ивану Анищенко было 97 лет.

Как сообщил портал Rybnoe.net, прощание с ветераном пройдет 11 мая в 12:30 около его дома по адресу: улица Прогресса-2, дом № 3.