В Рязанской области 11 мая потеплеет до +16 градусов

В регионе ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

В Рязанской области 11 мая потеплеет до +16 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 11 мая, на территории Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью будет дождь, днем — местами кратковременный дождь. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, возможно усиление до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1, +6 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.