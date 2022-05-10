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В Рязанской области 11 мая потеплеет до +16 градусов
В регионе ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

В Рязанской области 11 мая потеплеет до +16 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 11 мая, на территории Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью будет дождь, днем — местами кратковременный дождь. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, возможно усиление до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1, +6 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.