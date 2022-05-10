Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
13°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 15:01
Нал. EUR 0 / 10000 15:01
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
Вчера 14:00
1 088
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
2 783
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
7 988
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
11 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на помойку выкинули щенков в пакете
Животные были завязаны в мешке и чудом выжили.

В Рязани на помойку выкинули щенков в пакете. Об этом РЗН. инфо рассказала читательница Ольга во вторник, 10 мая.

Рязанка нашла животных в мусорном баке в селе Тюшево в воскресенье, 8 мая. Она уточнила, что животные были завязаны в мешке и чудом выжили. Мешок был завязан на несколько узлов, а внутри пять щенков, еще с пуповиной.

«Случайно проходя мимо, услышав стон, остановилась. Что я увидела, сначала думала, что это ребенок, потом смотрю мешок, плотно завязан на несколько узлов. Открыв была в шоке», — поделилась рязанка.

Из пятерых животных выжили двое — девочка и мальчик. Их уже осмотрел ветеринар и дал рекомендации по уходу: щенки полностью здоровы. Ольга рассказала, что девочку уже забрали. Она ищет хозяев для оставшегося щенка. Вопросы можно уточнить у Ольги в соцсетях.