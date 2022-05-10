В Рязани на помойку выкинули щенков в пакете

Животные были завязаны в мешке и чудом выжили.

В Рязани на помойку выкинули щенков в пакете. Об этом РЗН. инфо рассказала читательница Ольга во вторник, 10 мая.

Рязанка нашла животных в мусорном баке в селе Тюшево в воскресенье, 8 мая. Она уточнила, что животные были завязаны в мешке и чудом выжили. Мешок был завязан на несколько узлов, а внутри пять щенков, еще с пуповиной.

«Случайно проходя мимо, услышав стон, остановилась. Что я увидела, сначала думала, что это ребенок, потом смотрю мешок, плотно завязан на несколько узлов. Открыв была в шоке», — поделилась рязанка.