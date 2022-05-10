В Псковской области два человека погибли при столкновении легковушки с поездом

В аварии погибли два пассажира легковушки 2003 и 2005 года рождения. Водителя и еще одного 17-летнего пассажира доставили в больницу с травмами.

В Псковской области два человека погибли при столкновении легковушки с поездом. Об этом пишет « Псковская лента новостей » со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла ночью во вторник, 10 мая, в 00:25 в поселке Идрица Себежского района. Молодой человек 2004 года на Volkswagen Golf решил переехать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. После этого легковушка столкнулась с составом.

В аварии погибли два пассажира легковушки 2003 и 2005 года рождения. Водителя и еще одного 17-летнего пассажира доставили в больницу с травмами.

Проводится проверка.