В центре Рязани избили молодого человека
Инцидент произошел вечером в понедельник, 9 мая, на площади Ленина.
В центре Рязани избили молодого человека. Об этом пишет
Инцидент произошел вечером в понедельник, 9 мая, на площади Ленина. По словам очевидцев, рязанца избили за то, что он заступился за девушек. Они также рассказали, что на место вызвали скорую помощь и полицию.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили РЗН. инфо, что заявлений и сообщений в полицию по данному факту не поступало.
Фото 7info.ru