В центре Рязани избили молодого человека

Инцидент произошел вечером в понедельник, 9 мая, на площади Ленина.

В центре Рязани избили молодого человека. Об этом пишет РИА «7 новостей» .

Инцидент произошел вечером в понедельник, 9 мая, на площади Ленина. По словам очевидцев, рязанца избили за то, что он заступился за девушек. Они также рассказали, что на место вызвали скорую помощь и полицию.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили РЗН. инфо, что заявлений и сообщений в полицию по данному факту не поступало.

Фото 7info.ru