Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
16°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 22:27
Нал. EUR 0 / 10000 22:27
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
Вчера 14:00
1 302
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 008
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 178
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
11 710
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук умер 10 мая. Ему было 88 лет.

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни. Об этом передает РИА Новости.

Кравчук умер 10 мая. Ему было 88 лет.

Первый президент Украины родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно.

Он был главой государства с 1 декабря 1991 года. В июле 1994 года Кравчук проиграл досрочные выборы Леониду Кучме.

С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 был председателем контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.