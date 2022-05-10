Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук умер 10 мая. Ему было 88 лет.
Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни. Об этом передает
Кравчук умер 10 мая. Ему было 88 лет.
Первый президент Украины родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно.
Он был главой государства с 1 декабря 1991 года. В июле 1994 года Кравчук проиграл досрочные выборы Леониду Кучме.
С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 был председателем контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.