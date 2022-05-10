Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Кравчук умер 10 мая. Ему было 88 лет.

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни. Об этом передает РИА Новости .

Кравчук умер 10 мая. Ему было 88 лет.

Первый президент Украины родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно.

Он был главой государства с 1 декабря 1991 года. В июле 1994 года Кравчук проиграл досрочные выборы Леониду Кучме.

С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 был председателем контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.