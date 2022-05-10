Рязанская полиция объяснила масштабные рейды перед Днем Победы

Ранее в Рязани заметили сотрудников ППС во дворах, а также полицейских-кинологов, которые проверяли общественный и личных транспорт.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали РЗН. инфо, что в Рязани и области проходят оперативно-профилактические мероприятия.

В некоторых определенных законом случаях граждан доставляли в отделы полиции для проверки.

Ранее в Рязани заметили сотрудников ППС во дворах, а также полицейских-кинологов, которые проверяли общественный и личных транспорт.