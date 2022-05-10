Путин назвал Малкова очень опытным человеком, который знает, что такое реальная экономика

Президент отметил, что новый врио губернатора работал в Минэкономразвития и изучал Рязанскую область. Регион Путин назвал «самым сердцем России».

Владимир Путин на встрече с назначенным врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым назвал его «очень опытным» человеком, который возглавляет одну из серьезных экономических структур в Москве. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

«Меня ваша биография привлекает особенно тем, что вы были заместителем председателя правительства в данном случае Саратовской области. То есть вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика», — сказал президент на встрече с Малковым.

Президент отметил, что новый врио губернатора работал в Минэкономразвития и изучал Рязанскую область. Регион Путин назвал «самым сердцем России».

На вопрос об основных проблемах региона Малков попросил дать ему месяц на их изучение.

Ранее стало известно, что президент подписал указ о назначении Малкова врио главы губернатора Рязанской области.