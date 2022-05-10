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Опубликовано видео, снятое на Первомайском проспекте перед смертельным ДТП
Видео снято за несколько мгновений до ДТП.

На видео попал момент, снятый на Первомайском проспекте перед ДТП, в результате которого погиб мужчина. Ролик опубликован «ВКонтакте».

Видео снято за несколько мгновений до ДТП. На нем компания переходит дорогу вне пешеходного перехода. После них на кадрах можно увидеть машину Lada Vesta, которая едет в сторону площади Ленина.

За рулем Lada был рязанец 1979 года рождения. В аварии погиб мужчина 1964 года рождения.

Ранее в сети появился момент аварии.