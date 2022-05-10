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На Куйбышевском шоссе столкнулись автобус и «Киа», пострадали пять человек
Пострадали водитель Kia и пассажирки «легковушки» 1954, 1968, 1991 и 1998 годов рождения.

Во вторник, 10 мая, примерно в 10:25 на Куйбышевском шоссе у дома № 53 столкнулись Kia Rio и автобус «ПАЗ». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За рулем Kia была жительница Московской области 1981 года рождения. Она выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу автобусу «ПАЗ», двигавшемуся по главной дороге со стороны улицы Новоселковской.

Пострадали водитель Kia и пассажирки «легковушки» 1954, 1968, 1991 и 1998 годов рождения.

Проводится проверка.