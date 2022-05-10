«Газпром» получил уведомление от Украины о прекращении транзита

Отмечается, что транзит прекращается с 11 мая «из-за форс-мажора».

«Газпром» сообщил, что получил уведомление от Украины о прекращении транзита через Сохрановку. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что транзит прекращается с 11 мая «из-за форс-мажора».

В компании заявили, что «Газпром» выполняет обязательства перед потребителями Европы и газ поставляют в соответствии с контрактом. Отмечается, что услуги транзита оплачены.

В «Газпроме» пояснили, что технологически невозможно перенести объемы на ГИС «Суджа» Распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии, о чем известно Киеву, подчеркнули в компании.