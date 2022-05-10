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Белоруссия развернет подразделения сил спецоперации на юге страны
Заместитель министра обороны Белоруссии заявил, что планируется развернуть силы на трех тактических направлениях.

Первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич сообщил, что Минск развернет на юге подразделения сил спецопераций. Он пояснил, что создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, передает РИА Новости.

Гулевич отметил, что на южном операционном направлении вооруженные силы Украины создают группировку численностью до 20 тысяч человек. Он заявил, что планируется развернуть силы на трех тактических направлениях.

Также, по его словам, в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинули батальонно-тактические группы.

Для их усиления выдвинут подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые обеспечат боевое функционирование.

Кроме того, Гулевич отметил, что действия НАТО у границ Белоруссии говорят о «нарастающей военной угрозе». Он заявил, что выработаны меры по противодействию.