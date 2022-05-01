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В Свердловской области мужчина убил соседей, которые хотели заняться с ним сексом
Случай произошел ночью 28 апреля. Двое товарищей 66 и 46 лет пришли в гости к подозреваемому, чтобы выпить.

В Березовском Свердловской области 53-летний мужчина убил соседей, которые хотели заняться с ним сексом. Об этом пишет «КП-Урал».

Случай произошел ночью 28 апреля. Двое товарищей 66 и 46 лет пришли в гости к подозреваемому, чтобы выпить.

Во время застолья один из соседей предложил подозреваемому вступить в половой акт. Подозреваемый взял биту и ударил обоих мужчин. Затем он вынес их во двор и накрыл одеялом.

На следующее утро хозяин дома обнаружил, что соседи мертвы и рассказал об этом сторожу.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.